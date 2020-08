Amnesty: Rasisme og vold preger politiets håndtering av protester i USA

NTB utenriks

Den nye rapporten «USA: The World is Watching» dokumenterer politiets maktbruk i møte med Black Lives Matter-protestene som brøt ut etter politidrapet på afroamerikanske George Floyd i mai.

Den konkluderer blant annet med at politiet i ofte bruker overdreven maktbruk som første utvei i møte med ofte fredelige demonstranter. Dette inkluderer pepperspray, tåregass, gummikuler og tilfeldige anholdelser.

«Til syvende og sist er dette et symptom på problemet som satte i gang protestene: uansvarlig politivold,» understreker rapporten.

Politivold reflekterer systemisk rasisme

– Den unødvendige og ofte overdrevne makten politiet bruker mot demonstrantene, gjenspeiler den samme systemiske og ustraffede rasismen som folk tok til gatene for å demonstrere mot, sier Ernest Coverson, som leder Amnestys kampanje mot vold med skytevåpen i USA.

Rapporten har gjennomgått 125 ulike tilfeller av politivold mot demonstranter i 40 delstater mellom 26. mai og 5. juni.

– Studien viser at personer som kun utøver sine sivile rettigheter til å demonstrere fredelig, ble møtt med så grov vold at de mistet synet, overlevde brutal juling, ble påført krampeanfall og fikk store skader, sier Coverson.

Ber myndighetene handle

I tillegg understreker rapporten at journalister, observatører fra rettsvesenet og medisinsk personell også systematisk blir ofre for politiets overdrevne maktbruk.

Amnesty oppfordrer nå amerikanske føderale, regionale og lokale myndigheter til å innføre tiltak som kan øke respekten for personer som er mørke i huden. Myndighetene bes også om å utforme nasjonale retningslinjer som sikrer retten til fredelige forsamlinger, samt gjennomgå hvilke metoder som kan brukes i møte med demonstranter.

Amerikansk politi dreper årlig rundt 1.000 personer, ifølge Amnesty, som understreker at det ikke føres systematisk offentlig statistikk om dødsfallene. Til tross for at svarte kun utgjør 13,2 prosent av befolkningen, utgjør de 24,2 prosent av alle som blir skutt av politiet.

-Bruken av dødelig makt mot personer som er mørke i huden, må forstås som del av et større mønster av diskriminering fra politiets side, basert på etnisitet, understreker rapporten.

