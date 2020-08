Tusenvis av skadde og flere titall døde i Beirut

NTB utenriks

Situasjonen er svært uoversiktlig og opplysningene om tallet på døde og skadde varierer. Nyhetsbyrået AP siterer helseminister Hassan Hamad på at over 25 personer er døde, mens AFP siterer samme kilde på at tallet er 27.

Reuters melder på sin side at 30 personer har mistet livet og at 3.000 er skadd. Libanesisk Røde Kors melder ifølge lokale medier om over 2.200 skadde.

Vitnebeskrivelser og bilder fra stedet viser enorme ødeleggelser i havneområdet. Tallet på døde ventes å stige når myndighetene får oversikt over situasjonen.

Sykehusenes akuttmottak i byen er overfylt av skadde, og CNN siterer statlige medier på at American University of Beirut Medical Center, et av de største sykehusene, ikke lenger kan ta imot flere pasienter.

Både Røde Kors, representanter for helsevesenet og politikere oppfordrer folk til å gi blod.

En av eksplosjonene var så kraftig at den kunne merkes på Kypros, rundt 240 kilometer unna, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC.