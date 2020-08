Svensk politi etter drap på tolvåring: Viktig at vitner melder seg

NTB utenriks

Jenta ble truffet av skudd avfyrt av personer som skal ha befunnet seg i en hvit stasjonsvogn ved en McDonalds-restaurant natt til søndag.

– Det finnes personer som vet hvem som skjøt, hvem som kjørte bilen og hvor bilen er. Samfunnets sikkerhet bygger på at mennesker forteller til politiet det de vet, sier Stefan Hector, sjef for den operative enheten ved svensk politis nasjonale operative avdeling (Noa).

På spørsmål om hvorfor noen vitner ikke har meldt seg, sier Hector at han ikke ønsker å spekulere rundt det.

– Frykt kan absolutt være en faktor, men vi må være modige for å ha et trygt Sverige, legger han til.

Hector bekrefter at tolvåringen høyst sannsynlig ikke var gjerningsmennenes mål. Tidligere har avisa Expressen skrevet at målet kan ha vært to menn som tilhører et kriminelt nettverk.

Overvåkingsvideo fra åstedet viser både en hvit stasjonsvogn og mange mennesker. Flere vitner er blitt avhørt, men politiet ønsker å komme i kontakt med flere personer som kan fortelle hva som skjedde før og etter skuddene ble avfyrt.

(©NTB)