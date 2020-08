Demonstranter stormet departement i Beirut

NTB utenriks

Store deler av Libanon har i sommer ligget i mørke som følge av strømbrudd som har vart i opptil 20 timer i døgnet.

Ifølge konsulentfirmaet McKinsey er det bare Haiti, Nigeria og Jemen som har dårligere strømforsyning enn Libanon, til tross for at det statlige elektrisitetsselskapet i landet har mottatt over 365 milliarder kroner i overføringer siden borgerkrigen tok slutt i 1990.

Strømmangelen har bidratt til omfattende misnøye og massedemonstrasjoner mot regjeringen og myndighetene, som anklages for udugelighet og massiv korrupsjon.

Tirsdag forsøkte flere titalls demonstranter å storme energidepartementet i Beirut, men ble drevet tilbake av sikkerhetsstyrker med køller etter å ha tatt seg forbi piggtrådsperringene som omgir bygningen.

(©NTB)