Seks skadd da FN-fly kjørte av rullebanen i Mali

Ulykken skjedde i forbindelse med en nødlanding, opplyser Abdoulaye Maiga, som arbeider for et sikkerhetsselskap på flyplassen og var vitne til hendelsen.

En representant for FNs fredsbevarende styrke i landet (Minusma) opplyser at minst seks personer er skadd. En annen Minusma-kilde sier flyet kom fra Bamako og hadde sju russiske statsborgere om bord.

Et bilde delt i sosiale medier viser et sterkt skadd fly med FN-logo, men det er så langt ikke bekreftet at bildet viser det aktuelle flyet.

