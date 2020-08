Koronasmitten skyter i været på Filippinene

NTB utenriks

President Rodrigo Duterte ga mandag beskjed om at 27 millioner mennesker i Manila og fire omliggende provinser på Luzon fra tirsdag omfattes av nesten total nedstengning. Det er en firedel av landets befolkning.

I to uker blir offentlige kommunikasjoner og fly stanset, bare et begrenset antall butikker får holde åpent, og restauranter må bare selge hentemat. Folk får bare gå ut i helt nødvendige ærend.

Siden juni er antall smittede femdoblet, og bare søndag ble det registrert 5.032 nye smittede. 103.000 mennesker er registrert smittet hittil, og over 2.000 har dødd.

Nedstengningen innføres etter at 80 legeforeninger ba Duterte skjerpe tiltakene siden landets sykehus er overbelastet og har begynt å avvise syke pasienter. De sier at tusener av helsearbeidere er smittet.

– Vi har virkelig kommet til kort. Ingen ventet at tusener av mennesker ville dø på én dag, sier Duterte.

Trass i de dystre utsiktene har Duterte hittil nølt med å iverksette kraftige tiltak etter at en tidligere nedstengning førte til et kraftig fall i økonomien og at millioner mistet arbeidet.

