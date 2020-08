Afghanske styrker gjenerobret fengsel

NTB utenriks

Sikkerhetsstyrkene fikk kontroll over fengselet mandag ettermiddag lokal tid, ifølge det afghanske forsvarsdepartementet.

Straffeanstalten i provinshovedstaden Jalalabad ble angrepet dagen før. Til sammen skal 29 mennesker ha blitt drept, og blant disse er det både fanger, voktere, sivile og medlemmer av sikkerhetsstyrkene.

Flere hundre IS-medlemmer antas å ha vært blant de innsatte i fengselet. Mange av fangene klarte å flykte under kampene, men en talsmann for guvernøren i provinsen Nangarhar sier rundt tusen fanger er blitt pågrepet igjen.

IS har på sitt propagandanettsted Amaq bekreftet at det var de som sto bak angrepet på fengselet. Angrepet skjedde dagen etter at myndighetene opplyste at afghanske spesialstyrker hadde drept en IS-kommandant i nærheten av Jalalabad.

Fengselet ble stormet til tross for en våpenhvile mellom myndighetene og Taliban som varte fram til mandag. En talsmann for Taliban har understreket at de ikke hadde noe å gjøre med fengselsangrepet.

I fengselet skal sikkerhetsstyrkene ha funnet to Taliban-fanger som tilsynelatende er blitt drept av IS-krigerne. Også etter at fengselet var gjenerobret, var det sporadiske skuddvekslinger i en bydel i nærheten.

(©NTB)