Leder av kristen sekt pågrepet i Sør-Korea

Den 88 år gamle Lee Man-hee, som er styreleder i Shincheonji-sekten, ble lørdag pågrepet i byen Suowan i Sør-Korea. Han er siktet for at kirken han leder skal ha gjemt medlemmer av menigheten og for å ha underrapporter hvor mange som kom til gudstjenester i februar og mars.

Lee har tidligere vært i politiets søkelys, men ble pågrepet på nytt av frykt for at han ville fjerne bevis som kan være av interesse for politiet.

Flere tusen medlemmer av sekten ble smittet av koronavirus og av totalt 14.336 påviste tilfeller av covid-19 i Sør-Korea er hele 5.200 av dem satt i forbindelse med sekten og kirken deres i byen Daegu sør for hovedstaden Seoul.

