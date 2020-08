Amerikansk 17-åring siktet for å ha hacket Twitter

NTB utenriks

Kontoene til Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates og Kim Kardashian var blant dem som ble utsatt for dataangrep i midten av juli.

Fra kontoene ble det sendt ut meldinger som oppfordret folk til å sende penger til en anonym bitcoin-adresse. 17-åringen skal ha tjent over 100.000 dollar på svindelen.

Gutten ble fredag pågrepet i Tampa i Florida, opplyser amerikanske myndigheter. En 22-åring fra Florida og en 19-åring bosatt i Storbritannia er også siktet i saken.

– Dette var ikke en vanlig 17-åring, sa statsadvokat Andrew Warren i Hillsborough på en pressekonferanse fra Florida fredag, hvor den mistenkte ble pågrepet.

Warren kalte angrepet «svært sofistikert» og sa 17-åringen som er utpekt som hovedmannen bak angrepet, er siktet for 30 lovbrudd, blant annet bedrageri, identitetstyveri og hacking. I Florida kan han tiltales som voksen for økonomiske forbrytelser.

De straffbare forholdene skal ha skjedd mellom 3. mai og 16. juli, og selve hackingen av de aktuelle kontoene skjede 15. juli. Twitter ble tvunget til å stenge deler av tjenesten i flere timer.

– Hvis du tror du kan svindle folk på nettet og slippe unna med det, bør du være forberedt på en brå oppvåkning, advarte statsadvokaten og refererte til at den hovedsiktede ble vekket klokken 6 om morgenen da føderale agenter tok seg inn og ransaket leiligheten hans.

Twitter opplyste torsdag at ansatte var blitt utsatt for flere tilfeller av målrettede phishing-angrep, noe som førte til at totalt 130 kontoer ble hacket. Videre sendte hackeren ut meldinger fra 45 av kontoene, han fikk tilgang til direktemeldinger fra 36 av dem og klarte å laste ned data fra sju.

