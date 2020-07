Studie: folk tar seg mindre i ansiktet med munnbind

NTB utenriks

Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Jama.

– Man tar seg mindre i øynene, nesen og rundt munnen, men man kan ikke si noe sikkert om det minsker infeksjonsspredningen, sier styreleder Anders Johansson i hygienemedisinsk forening i Sverige.

Med hjelp av videoopptak har forskerne studert hvor ofte personer tar seg i ansiktet. Totalt har nesten 5.000 mennesker fra Japan, Kina, Sør-Korea, England, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og USA deltatt i undersøkelsen før pandemien.

Siden den gang har rundt 3.000 mennesker blitt undersøkt fra februar og mars blitt undersøkt under koronapandemien. Resultatet viste at i land hvor veldig mange brukte munnbind, som for eksempel Kina og Sør-Korea, minsket antallet berøringer i ansiktet.

– Mennesker i Asia synes å være bedre på å bruke munnbind riktig enn mange europeere. Om vi skulle innføre munnbind her, bør vi ha en treningsperiode. Den har de allerede hatt i Asia, hvor de har brukt munnbind i årtier, sier Johansson.

(©NTB)