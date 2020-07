Fortsatt smitteøkning i Australia

NTB utenriks

Det siste døgnet er det i tillegg meldt om åtte dødsfall knyttet til koronaviruset, skriver The Guardian.

Fredagens tall er en nedgang fra torsdagens rekordtall på 723 nye smittetilfeller og 13 dødsfall. I alt er det nå 10.577 smittetilfeller i Victoria, og over halvparten av Australias 190 koronarelaterte dødsfall har skjedd i delstaten.

De fleste tilfellene er i Melbourne, Australias nest største by, og statsminister Scott Morrison sier utbruddet her fortsatt er en utfordring. Han sier samtidig at nye utbrudd i Sydney, landets største by, var under kontroll, skriver Reuters.

