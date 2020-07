Australsk forslag skal tvinge IT-giganter til å betale for nyheter

NTB utenriks

Dersom forslaget, som nå er ute på høring, blir vedtatt, må selskaper som Google og Facebook forhandle med australske mediehus om betaling. Dersom de ikke gjør det innen tre måneder, vil en voldgiftsordning fastsette betalingsvilkårene.

Målet er at reglene skal være på plass innen nyttår. Finansminister Josh Frydenberg sier målet er å sikre at det forhandles på like vilkår om bruk av nyheter.

– Vi vil at Google og Facebook fortsatt skal levere disse tjenestene i Australia, men vi vil at det skal skje på våre vilkår. Vi vil at det skal være rettferdig og i tråd med loven, sier han.

Frydenberg sier det vil være opp til myndighetene å avgjøre hvem som omfattes av de nye reglene, og at de «vil begynne med Google og Facebook». Han legger til at betaling for nyheter er avgjørende for å opprettholde australske medier.

Grove brudd på de nye reglene kan gi opptil 10 millioner dollar – drøyt 62 millioner kroner – i bøter.

