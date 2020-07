WHO overvurderte rike lands virushåndteringsevne

NTB utenriks

– Vi ser at det har vært kraftige underinvesteringer i helsesektorene, sa sjefen for krisehåndtering i WHO, Michael Ryan, på en pressekonferanse torsdag.

Han sa det var overraskende å se hvor lang tid det gikk før landene innførte tiltak for å bremse smittespredningen.

Blant landene med flest smittetilfeller er blant andre Storbritannia, Spania, Italia og Frankrike. Øverst på listen ligger USA.

WHO tilbyr i hovedsak hjelp til fattigere land, men Ryan understreket at når det gjaldt korona, skulle organisasjonen ha tilbudt mer direkte hjelp også til rike land.

– Vi gjorde noen antakelser om hvilke kapasiteter som fantes, og kompetanse i arbeidsstyrken som skulle ha vært der eller skulle vært videreutviklet, sa Ryan.

