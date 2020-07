Tysk BNP har rast med nesten 12 prosent

NTB utenriks

Sammenlignet med årets første kvartal er BNP redusert med 10,1 prosent, ifølge tallene som ble lagt fram torsdag. Fallet fra ett kvartal til et annet er det kraftigste siden byrået begynte å registrere BNP-tall i 1970, og det er større enn hva analytikerne hadde ventet.

Heller ikke under finanskrisen i 2008 og 2009 krympet økonomien så mye i løpet av tre måneder.

I første kvartal krympet tysk økonomi med «kun» 2,2 prosent, men det var før koronapandemien og den påfølgende nedstengningen virkelig begynte å påvirke tysk arbeidsliv og økonomi.

Koronapandemien har ført til en massiv reduksjon i både eksport og import, men samtidig har den offentlige pengebruken økt fra april til juni.

Stabil ledighet

Samtidig viser statistikk fra landets arbeidsdirektorat at antall arbeidsledige falt med 18.000 i juli, justert for sesongvariasjoner, noe som er uventet lite. Det betyr at ledigheten ble liggende stabilt på 6,4 prosent, den samme andelen som i juni.

At arbeidsledigheten ikke stiger, tyder på at de mest drastiske økonomiske følgene av koronapandemien kan være over for Tysklands del.

Lederen for arbeidsdirektoratet BA, Daniel Terzenbach, advarer imidlertid om at arbeidsmarkedet fortsatt er under press som følge av pandemien.

Lønnskompensasjon

Tyske myndigheter har forsøkt å minske den økonomiske krisen ved å innføre en ordning der det offentlige kompenserer for lønnstapet til personer som har fått redusert arbeidstid.

I mars og april kom det inn til sammen 10,6 millioner søknader om lønnskompensasjon, mens antallet lå på 190.000 i perioden mellom 1. og 26. juli.

(©NTB)