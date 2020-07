NTB utenriks

Dette er de første sanksjonene vedtatt under EUs nye regime for cybersanksjoner.

EU opplyser at sanksjoner innføres mot seks personer og tre organisasjoner, inkludert den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU. De er blant annet anklagd for å ha forsøkt å hacke Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Sanksjonene innebærer at kontoer med innskudd i EU blir fryst, i tillegg til innreiseforbud og forbud mot handel med personene og gruppene.

