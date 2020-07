Økonomisk kollaps i USA i andre kvartal

NTB utenriks

Fra første til andre kvartal falt bruttonasjonalproduktet (BNP) med 9,5 prosent, viser foreløpige beregninger fra USAs næringsdepartement.

Dette tilsvarer et fall på hele 32,9 prosent på årsbasis – det vil si hvis utviklingen i andre kvartal hadde fortsatt gjennom et helt år.

Nedgangen i økonomien er den kraftigste siden USA begynte å registrere denne typen tall etter andre verdenskrig.

17 millioner arbeidsledige

Pandemien og den økonomiske krisen har gått hardt utover arbeidsmarkedet, tross omfattende økonomiske krisepakker.

1,43 millioner amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd i forrige uke, og totalt er 17 millioner nå avhengige av ledighetstrygd.

En kraftig nedgang i forbruket til den jevne amerikaner er med på å svekke landets økonomi. Nedgangen i forbruket i andre kvartal tilsvarte 34,6 prosent på årsbasis.

Samtidig sliter mange bedrifter fordi mange delstater har måtte utsette gjenåpningen på grunn av nye smittetilfeller og restriksjoner.

Nye utbrudd i sør og vest

En gjenoppblomstring av smittetilfeller i sørlige og vestlige deler av USA har ført til nye restriksjoner og begrensninger på reising både internt og mellom delstatene.

Restriksjonene skaper sterke negative ringvirkninger i et allerede utsatt arbeidsmarked, ifølge sjeføkonom Rubeela Farooqi i konsulentselskapet High Frequency Economics.

– Risikoen for at midlertidige tap av jobber blir permanent, er høy som følge av gjentatte nedleggelser av virksomheter på grunn av restriksjonene. Det kan føre til at det vil ta lang til for økonomien å komme seg igjen, sier Farooqi.

Analytikere forventer at USAs økonomi vil styrke seg kraftig igjen i tredje kvartal. Men økende smittetall i flere delstater gjør prognosene usikre.