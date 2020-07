Raseriet øker etter at Hongkong-akademiker fikk sparken

NTB utenriks

Universitetsrådet stemte tirsdag for å sparke Benny Tai (56) med 18 mot 2 stemmer. Han er førsteamanuensis i juss og har samtidig hatt en sentral rolle i demonstrasjonene mot regjeringen i Beijing.

I april 2019 ble han dømt til 16 måneders fengsel etter at han sammen med åtte andre protestledere ble stilt for retten etter massedemonstrasjonene i 2014, som fikk navnet paraplybevegelsen.

Onsdag varslet Tai at han vil anke avskjedigelsen. På sin Facebook-profil gir han byens leder Carrie Lam ansvaret for å ødelegge Hongkongs akademiske frihet.

Den kinesiske regjeringens kontor i Hongkong kom tirsdag kveld med en uttalelse der Tai blir omtalt som «ond» og der avgjørelsen om å sparke ham hylles. Tidligere i juli anklaget kontoret 56-åringen for å ville starte en revolusjon.

– Universitetets rykte ødelagt

Blant dem som reagerer sterkt på avgjørelsen, er en av Tais universitetskolleger.

– Benny Tai er blitt en martyr for sivil ulydighet. Universitetet i Hongkong har ofret sitt omdømme og vil ikke kunne holde hodet hevet i det internasjonale akademiske samfunnet, skriver statsviteren Joseph Chan på Facebook.

– Denne dagen vil bli en stor svart flekk i universitetets historie, som ikke vil kunne vaskes vekk, skriver han videre.

Sophie Richardson, en Kina-ekspert som jobber for Human Rights Watch, oppfordrer i en Twitter-melding andre universiteter til å revurdere sitt forhold til HKU.

Universitetet hadde onsdag ennå ikke kommet med noen uttalelse om hvorfor Tai har mistet jobben og hvordan avgjørelsen ble tatt. Tirsdag kveld skrev imidlertid ledelsen at universitetet har løst en personalsak når det gjelder et medlem av lærerstaben. Tai blir ikke navngitt, noe universitetet begrunner med at saken har privat karakter.

Ønsker mer kontroll

Hongkong har noen av Kinas beste universiteter, men kinesiske myndigheter har ikke lagt skjul på at de ønsker endringer i territoriets utdanningssystem. Det skyldes ikke minst at studenter og skoleelever har dannet kjernen i masseprotestene mot regjeringen i Beijing og det de har opplevd som sentralmyndighetenes stadig sterkere grep på det delvis selvstyrte territoriet.

Blant Beijings ønsker er installering av kameraer i klasserommene for å overvåke lærerne og undervisningen.

For få uker siden innførte Beijing en omstridt nasjonal sikkerhetslov i Hongkong, en lov som opposisjonen i Hongkong mener vil bidra til å kneble dissidenter og protester mot kinesiske myndigheter.

(©NTB)