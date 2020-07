NTB utenriks

Tegnell sier smittetallene er på vei ned og kan komme under 20 per 100.000 innbyggere for de siste 14 dagene allerede neste uke, skriver NRK.

Stockholm var lenge episenteret for det svenske koronautbruddet. Stockholms län ble ved seneste vurdering i forrige uke fortsatt regnet som «rødt», og dermed er personer som har vært i Stockholm fortsatt pålagt innreisekarantene ved ankomst Norge.

