Taliban varsler våpenhvile under id-feiring

Det er andre gang på litt over to måneder at den afghanske opprørsgruppa lover å legge ned våpnene under en muslimsk høytid. Denne gangen er det i forbindelse med id al-adha-feiringen, som starter fredag. Ifølge en talsmann vil imidlertid ethvert angrep bli møtt med motangrep.

Talibans kunngjøring kom samme dag som president Ashraf Ghani uttalte at direkte fredssamtaler med Taliban kan begynne «om en ukes tid». Han sa også at regjeringen snart kommer til å ha løslatt 5.000 Taliban-fanger, et krav som opprørerne har satt som betingelse for at forhandlingene skal kunne starte.

