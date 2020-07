Johnny Depp avventer dom i injuriesak mot britisk tabloid

NTB utenriks

Depp har saksøkt avisen for å ha beskrevet ham som en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London har han avvist anklagene.

57-åringen har erkjent at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understreket at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

Motparten førte hans tidligere kone, Amber Heard (34), som vitne. Hun har anklaget eksmannen for å mishandlet henne og sammenlignet ham med den dømte overgriperen Harvey Weinstein.

Depps forsvarer rundet av rettsforhandlingene tirsdag med å kalle Heard en notorisk løgner som har funnet på historier om mishandling.

Dommen er ventet om noen uker.

