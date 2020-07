Biden vil snart bestemme seg for visepresidentkandidat

NTB utenriks

Kunngjøringen kommer bare få uker før demokratene skal holde sitt landsmøte i Milwaukee i Wisconsin 17. august. Her vil Biden formelt bli valgt til partiets presidentkandidat.

Det er stor interesse rundt Bidens valg av visepresidentkandidat. En av grunnene er at han er 78 år gammel, og med høy alder øker sjansen for at en visepresident kan måtte steppe inn.

Biden vil bli den eldste presidenten i USAs historie hvis han vinner over Donald Trump i presidentvalget i 3. november. Han har tidligere sagt at han vil ha en kvinne som makker i kampen mot Trump og Mike Pence.

Senator Kamala Harris fra California og senator Elizabeth Warren fra Massachusetts er navn som ofte trekkes fram.

Under 100 dager før valget ligger Biden an til å vinne på flere nasjonale meningsmålinger. Det skyldes især at han leder i de seks såkalte svingstatene som Hillary Clinton tapte i 2016, og som overraskende brakte Trump til makten i Det hvite hus.

