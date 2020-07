Tysklands regjering hevder landet er bedre rustet til å ta imot migranter

NTB utenriks

Heil peker på en rekke migrasjonslover fra 2019 hvis formål er å klargjøre det juridiske grunnlaget for asyl eller innvandring. Lovene skal også bedre integreringen gjennom blant annet språkkurs og støtte til flyktninger for å finne arbeid og stramme opp prosessen med å sende ut personer som ikke får opphold i landet.

– Vi er bedre organisert i dag enn i 2015, sa Heil, som er fra det sosialdemokratiske regjeringspartiet SPD.

Heil erkjenner at flyktningkrisen i 2015, da flere hundretusener flyktninger og migranter kom til Tyskland, ga høyrepopulismen et oppsving i landet. Han understreket at de fleste tyskerne har svart på krisen med humanitet og fornuft.

