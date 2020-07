Trumps sikkerhetsrådgiver koronasmittet

NTB utenriks

Det bekrefter Det hvite hus. O'Brien har en sentral rolle i Trump-administrasjon, og tidligere er ingen annen med en så framtredende rolle i Det hvite hus blitt smittet av viruset.

Ifølge uttalelsen mandag har O'Brien valgt å isolere seg selv, og han arbeider nå fra et trygt sted.

– Det er ingen risiko for at presidenten eller visepresidenten blir utsatt, skriver Det hvite hus.

Som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver arbeider O'Brien vanligvis tett med presidenten.

Den første meldingen om at O'Brien er smittet, ble lagt ut på Twitter av Bloombergs journalist Jennifer Jacobs. Hun viste til ikke navngitte kilder som fortalte at O'Brien var blitt smittet under et familiearrangement.

Tidligere har to personer i Trump-administrasjonen fått påvist koronasmitte, blant dem en pressemedarbeider.

I forrige uke meldte CNN at også en ansatt i en kafeteria på området ved Det hvite hus hadde testet positivt.

