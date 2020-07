Briter på Spania-ferie overrasket av koronakarantene på kort varsel

NTB utenriks

Regelen ble utarbeidet lørdag og trådte i kraft midnatt natt til søndag, som følge av at Spania har rapportert om over 900 nye koronatilfeller to dager på rad.

– Vi tok avgjørelsen så raskt vi kunne, og det er noe vi ikke kommer til å beklage, uttalte Storbritannias utenriksminister Dominic Raab til kanalen Sky News.

Spania og Storbritannia er begge hardt rammet av koronaviruset. Spania har meldt om 270.000 tilfeller og 28.400 døde, mens Storbritannia så langt har 298.681 tilfeller og 45.738 døde. De reelle tallene er sannsynligvis enda høyere.

Den siste tiden har Spania opplevd en markant smitteøkning i de nordlige regionene Catalonia og Aragón.

Både britisk og spansk reiseliv kan bli hardt rammet av karantenepålegget. Spania er et populært reisemål blant britiske turister.

