To personer er skadd, blant dem et barn, skriver Rheinische Post i sin nettutgave. Det skal ha vært to personer om bord i det lille flyet, som styrtet i hustaket. Det brøt ut brann etter styrten.

Øyenvitner forteller at flyet kolliderte med en varmluftsballong før det styrtet, men dette er så langt ikke bekreftet av myndighetene.

