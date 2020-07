Handleglade nordmenn strømmer nok en gang til svenske supermarkeder

NTB utenriks

Handlevogner fylt til randen av brus, godis, alkohol, tobakk og svenske kjøttvarer ble lørdag formiddag trillet ut av Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland.

Norske myndigheter kunngjorde fredag at de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd. Fra før er det åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Like før klokken 10 lørdag, en drøy time etter åpningstid ved Charlottenbergs Shoppingcenter, var det som ventet mange nordmenn på plass – og kø kunne skimtes både ved Systembolaget og Maxi Mat.

– God flyt

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg Angelica Almlöv til NTB.

Hun legger til at de er nøye med å følge helsemyndighetenes regler.

En av Systembolagets kunder lørdag formiddag er Anita Kristoffersen. Hun er meget positiv til at grensene igjen er åpnet.

– Jeg ble veldig glad da nyheten kom. Vi har jo ikke vært her siden januar. Men jeg trodde egentlig at pågangen skulle være enda større, sier hun.

Handler kjøttvarer

Morten Bjørseth fra Oslo er også en av dem som er på «harrytur». For han har savnet vært størst etter ferske kjøttvarer.

– Vi leter oss helt grønne i Oslo for å finne godt utvalg av ferskt kjøtt. Så det er bra grensen nå har åpnet, forteller han til NTB. I handlevognen ligger det både kjøttprodukter, kaffe og en god del andre tørrvarer.

Matbutikken Maxi Mat i Charlottenberg har lørdag hatt en jevn strøm av kunder, men også Oslo-mannen påpeker at han hadde trodd det skulle være enda større pågang.

Mistet ni av ti kunder

Butikksjef ved Maxi Mat, Tommy Johansson, er svært glad for å igjen kunne se handleglade nordmenn rundt butikkhyllene.

– Vi var forberedt på beslutningen, og kalte inn personalet allerede på tirsdag for å fylle opp med så mange varer som mulig, sier han til NTB.

Han legger til at omsetningen har falt med 90 prosent siden grensene stengte og at de ansatte i snitt har vært 80 prosent permittert. Fra og med torsdag var de ansatte tilbake i ordinær stilling.

Som følge av de stengte grensene har flere norske bedrifter på sin side hatt en kraftig oppsving. Vinmonopolet økte eksempelvis salget i første halvår med 32 prosent.

– Som julaften

Både Charlottenbergs og Töcksfors Shoppingcenter ligger i Värmland og eies av Olav Thon Gruppen. Begge kjøpesentrene er populære destinasjoner for grensehandlende nordmenn.

– Dette er veldig positivt at grensen igjen har åpnet. Når det gjelder begrensning av smittespredning av covid-19, så har vi både i Charlottenberg og Töcksfors forberedt oss godt med ulike tiltak, sier sentersjef Claes Sjöholm ved Charlottenbergs Shoppingcenter.

Han trekker fram at sentrene blant annet har kalt inn ekstra vektere og parkeringsvakter.

Sentersjef for Töcksfors Shoppingcenter, Madeleine Ward, kan fortelle at hele senteret jublet da nyheten om grenseåpningen kom.

– Det var den beste nyheten vi kunne fått. Det er som julaften, og vi er superglade. Det er virkelig feststemning nå, sier Ward til NTB.

(©NTB)