Bolsonaro sier han har testet negativt på koronaviruset

Det skriver presidenten på Facebook. 65-åringen opplyste ikke når testen ble tatt. Så sent som onsdag ble det meldt at han hadde testet positivt for tredje gang.

Bolsonaro har tidligere sagt at han følte seg frisk, til tross for smitten.

Brasil er blant landene i verden som er hardest rammet av pandemien, med over 2,3 millioner registrerte tilfeller og over 85.000 registrerte dødsfall. Til tross for det har Bolsonaro ved en rekke anledninger tonet ned alvoret i situasjonen og kritisert smitteverntiltakene som er satt i verk.

