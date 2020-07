Goldman Sachs inngår forlik med Malaysia etter korrupsjonsskandale

NTB utenriks

– Dette forliket representerer aktiva som tilhører det malaysiske folket. Vi er sikre på at vi sikrer mer penger fra Goldman Sachs enn ved tidligere forsøk som var langt under forventningene, sier Malaysias finansminister Tengku Zafrul Abdul Aziz.

Skandalen rundt det statlige investeringsfondet 1MDB i Malaysia er gransket av myndigheter i flere land. Flere milliarder dollar skal ha blitt tappet fra fondet i en spektakulær operasjon.

Goldman Sachs har avvist at de har gjort noe galt og hevdet at regjeringen i Malaysia løy for dem, skriver Reuters.

