Chicago fjernet Columbus-statue

Statuen ble fjernet med en stor kran mens en mindre folkemengde så på. Det er ikke kjent hvor statuen ble fraktet.

Chicago Tribune skriver at det er ventet at ordfører Lori Lightfoot vil bli kritisert for å ha gått med på demonstrantenes krav. Hun har tidligere uttalt at hun ikke er for å fjerne statuer av Columbus, et standpunkt hun har begrunnet med at det vil være å slette historien.

Forrige uke forsøkte en gruppe demonstranter å rive statuen. 18 politibetjenter ble skadd i opptøyene, ifølge Chicago-politiet.

