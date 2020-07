Biden leder over Trump på Fox-måling

NTB utenriks

Biden leder med 49 prosent mot 40 prosent for Trump i Michigan, der Trump vant med liten margin i 2016.

I Pennsylvania støtter 50 prosent av de spurte Biden, mens 39 prosent gir sin støtte til Trump. I denne delstaten tapte Hillary Clinton mot Trump med mindre enn 45.000 stemmer i 2016. Fordelingen går enda mer i disfavør for Trump i Minnesota.

Flere nasjonale målinger viser at Trump ligger langt bak Biden, også når man tar høyde for feilmargin. Amerikanske velgere sier at de i større grad er blitt skuffet av Trump-administrasjonens håndtering av viruskrisen.

