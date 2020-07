10 millioner amerikanske arbeidstakere tror ikke de vil få tilbake jobben etter koronakrisen

NTB utenriks

En måling nyhetsbyrået AP har fått utført viser hvilke forhåpninger amerikanske arbeidstakere har om å vende tilbake til arbeidslivet etter koronakrisen.

I april svarte 78 prosent av de spurte og som var i en husholdning som hadde opplevd jobbtap på grunn av krisen, at de trodde dette ville være midlertidig. I en tilsvarende måling nå svarer imidlertid hele 47 prosent av de spurte at de tror at jobben er borte for godt eller at de ikke vil kunne vende tilbake til den.

I rene tall innebærer dette at om lag 10 millioner arbeidstakere i USA regner med å måtte finne seg en ny arbeidstaker eller en ny jobb.

Etter at økonomien og arbeidsmarkedet i mai og juni så ut til å ta seg opp igjen etter nedstengningen i mars, viser den imidlertid nå igjen tegn til å bremse opp og flere arbeidstakere søker støtteordninger som følge av at de er uten jobb på grunn av virusutbruddet.

(©NTB)