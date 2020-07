– Iransk passasjerfly fikk problemer i møte med jagerfly over Syria

NTB utenriks

Flyet måtte gå raskt ned i høyde for å unngå kollisjon torsdag kveld med to israelske jagerfly, melder den iranske statskanalen IRIB. Det syriske statlige nyhetsbyrået SANA melder at det var den USA-ledede koalisjonens fly som var ansvarlig for situasjonen.

– Et fly som antas å tilhøre den amerikanskledede koalisjonen avskjærte et sivilt iransk fly i syrisk luftrom over Al-Tanf-området, slik at flygeren ble tvunget til å gå raskt ned i høyde, som igjen førte til mindre skader hos passasjerer, melder SANA.

Flyet fortsatte til Beirut og landet klokka 20.30.

– Alle passasjerene har det bra, men enkelte hadde mindre sår og flere hadde fått sjokk og var redde etter den skremmende episoden, sa flyplassjef Fadi al-Hassan.

