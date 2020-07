Storbritannia og USA beskylder Russland for våpentest i verdensrommet

NTB utenriks

– Vi er bekymret over måten Russland testet en av sine satellitter på, ved å skyte ut et prosjektil med egenskapene til et våpen, sier Harvey Smyth, som leder romdirektoratet i det britiske forsvarsdepartementet.

– Denne typen handlinger truer fredelig bruk av verdensrommet og risikerer å skape vrakgods som kan skade satellitter som verden er avhengig av, fortsatte Smyth.

Amerikanske myndigheter melder om det samme.

Tidligere test

– Vi har bevis på at Russland gjennomførte en ikke-destruktiv test av et rombasert anti-satellittvåpen den 15. juli, heter det i en uttalelse fra US Space Command.

Testen skal ha hatt likhetstrekk med en russiske myndigheter gjennomførte i 2017, og omtales som «uforenlig med den oppgitte rollen som inspeksjonssatellitt».

– Det russiske satellittsystemet som ble brukt under denne våpentesten i bane er det samme som vi ga uttrykk for bekymring for tidligere i år, da Russland manøvrerte nær en satellitt som tilhører USAs regjering, sier general John Raymond i uttalelsen.

Snakket sammen

Han mener dette er ytterligere et tegn på at Russland fortsetter innsatsen for å utvikle og teste rombaserte systemer.

– Dette er i tråd med den militære doktrinen fra Kreml som går ut på å ta i bruk våpen som kan sette amerikanske og allierte kapasiteter i rommet i fare, sier Raymond.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde torsdag en telefonsamtale om våpenkontroll, ifølge Det hvite hus. Det er ikke kjent om satellittesten var et av temaene som ble diskutert.

(©NTB)