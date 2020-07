Svenske helsemyndigheter frykter dobbelt så mange koronadødsfall

NTB utenriks

5.639 koronasmittede er hittil døde i Sverige, som dermed har over ti ganger så mange koronadødsfall per innbyggere som i Norge, der det er registrert 255 dødsfall.

På oppdrag fra den svenske regjeringen har Folkhälsomyndigheten utarbeidet flere scenarioer for den videre smittespredningen, og det mest dramatiske av dem spår at ytterligere 5.800 smittede svensker vil dø i løpet av et år.

Verre i Norge

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener på sin side at Sverige vil klare seg bedre enn Norge når en ny smittebølge ventes til høsten.

– Jeg vil ikke si at vi er bedre forberedt, men vi kommer til å slippe billigere unna, sa Tegnell under en pressekonferanse tirsdag.

– Det er betydelig flere personer i Sverige som er immune enn i Norge, la han til.

Sår kraftig hopp

Folkhälsomyndighetens beste scenario går ut på at dagens relativt lave smittespredning i Sverige holder seg, noe de tror vil resultere i drøyt 200 nye dødsfall det neste året.

Det andre scenarioet, som regnes som mer sannsynlig, spår et kraftig hopp i smittespredningen tidlig på høsten, etterfulgt av en ny topp over nyttår. Det kan resultere i ytterligere 3.200 dødsfall, 2.860 av dem blant svensker som er eldre enn 70 år.

Det mest dramatiske scenarioet beskriver en stadig økende smittespredning, noe som kan komme til å kreve ytterligere 5.880 liv i Sverige, drøyt 5.100 av dem eldre enn 70 år.

