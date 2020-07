Merkel og Macron fornøyd med enighet om koronakrisepakke

NTB utenriks

De 27 medlemslandenes ledere kom til slutt i mål etter et møte som gikk flere dager på overtid.

– Jeg er svært lettet. Vi lyktes ikke i februar, men det gjorde vi nå. Det er et godt signal, sa Merkel på en pressekonferanse da avtalen var et faktum.

Hun får tilslutning av Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Konklusjonene her er virkelig historiske, sa han og føyde til at han er fornøyd med å ha presset på for en solidaritetspolitikk sammen med Merkel.

– Det har vært nødvendig med innrømmelser for å overtale medlemsland som sto i veien for en avtale, sa den franske presidenten, som slo fast at landene har blitt enige om gjenreisningsplan som er stor nok til å være effektiv.

– Det finnes ingen perfekt verden, men vi har gjort framskritt, konstaterte han.

Sammensetningen av krisepakken var det vanskeligste stridsspørsmålet på møtet. Nederland, Sverige, Danmark og Østerrike krevde i utgangspunktet at det bare skulle gis lån til EU-landene som er hardest rammet av koronakrisen.

Til slutt godtok landene likevel en krisepakke der 360 milliarder euro er lån og 390 milliarder er tilskudd.

(©NTB)