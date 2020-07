Löfven om EU-krisepakken: – Vanskelig, men viktig

NTB utenriks

Sverige har vært et av landene i den «sparsommelige» gruppa i EU, som ønsket at en større del av krisepakken for økonomisk gjenreising etter koronapandemien skulle gis som lån, og ikke som tilskudd.

– Det har vært harde forhandlinger, konstaterer den svenske statsministeren i en skriftlig uttalelse.

– Det er bra at vi nå har nådd fram til en avtale. Europa står overfor mange utfordringer som vi må ta tak i sammen, og det er viktig at budsjettet er på plass. Med gjenreisningspakken står vi også bedre rustet sammen til å håndtere koronakrisen og de økonomiske konsekvensene, heter det.

Löfven, som fyller 63 år i dag, skal ha en pressekonferanse om toppmøtet klokka 11.

(©NTB)