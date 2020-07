Tyskland markerer 76-årsdag for Hitler-attentat: – En frigjøringsdag

NTB utenriks

20. juli 1944 ble Hitler utsatt for et bombeattentat ved sitt hovedkvarter Wolfsschanze i Øst-Preussen. Kun tilfeldigheter gjorde at den tyske lederen overlevde.

Bak attentatet sto Wehrmacht-offiseren Claus von Stauffenberg. Han ble sammen med tre andre henrettet påfølgende natt.

– 20. juli var en frigjøringsdag, selv om kuppet mislyktes, sa barnebarnet Philipp von Schulthess på markeringen i Berlin.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer var blant dem som deltok. Hun sa at attentatet ikke var forgjeves og fremhevet at det den dag i dag viser at «ordre og lydighet ikke er ubetinget».

– Lydighet utelukker ikke frihet. Den avgjørende autoriteten er og forblir menneskets samvittighet. Dette er Stauffenbergs varige lære, sa Kramp-Karrenbauer.

Hitler ble utsatt for en rekke attentat, men overlevde dem alle. Han begikk selvmord 30. april 1945. Tyskland kapitulerte én uke senere.

