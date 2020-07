Storbritannia anklager Kina for grove overgrep mot uigurer

NTB utenriks

Menneskerettighetsgrupper og eksperter anslår at over 1 million etniske uigurer og andre minoriteter er blitt plassert i interneringsleirer i Xinjiang-regionen vest i Kina.

Raab sier at meldinger om tvangssteriliseringer og massepågripelser i den hovedsakelig muslimske regionen må settes under verdenssamfunnets lupe.

– Det er opplagt at det pågår grove, sjokkerende brudd på menneskerettighetene. Det er svært, svært foruroligende, sier han til BBC.

Tidligere denne måneden innførte USA sanksjoner mot høytstående kinesiske tjenestemenn, med krav om at Kina må gjøre slutt på overgrep mot uigurer og andre muslimer i Xinjiang.

Beijing reagerte raskt med mottiltak mot USA. Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, advarer om at Storbritannia vil bli møtt med resolutte tiltak hvis landet følger USAs beslutning om å iverksette sanksjoner.

Raab ventes å orientere Underhuset mandag om mulige tiltak mot Kina.

– Hvis den britiske regjeringen går til det skrittet å innføre sanksjoner mot noen som helst person i Kina, kommer Kina opplagt til å svare besluttsomt, sa Liu til BBC søndag.

Økt spenning

Liu sa at han ikke ønsker en utvikling mellom Storbritannia og Kina som ligner på den som nå utspiller seg mellom Kina og USA.

– Jeg tror at Storbritannia bør ha sin egen selvstendige utenrikspolitikk i stedet for å danse etter amerikanernes pipe, slik som har skjedd i Huawei-saken, la Liu til.

– Meldingene og de menneskelige sidene i saken ligner på noe vi ikke har sett på svært, svært lang tid, og dette kommer fra et ledende medlem av verdenssamfunnet som ønsker å bli tatt på alvor, sa Raab søndag.

– Vi ønsker et positivt forhold til Kina, men vi kan ikke se på denne type oppførsel og sitte stille, sa Raab.

Uttalelsene hans fant sted idet spenningen øker mellom London og Beijing i en rekke saker.

Tirsdag ga Storbritannia etter for press fra USA og utestengte den kinesiske telegiganten Huawei fra det britiske 5G-nettet, til tross for advarsler om gjengjeldelse fra Kina. Britenes beslutning innebærer at alle teleselskaper må fjerne alt Huawei-utstyr fra sine 5G-nettverk senest i 2027.

London og Beijing har også støtt havnet i krangel over den nye kinesiske sikkerhetsloven i Hongkong.

– Slutt på utleveringsavtale

Raab sier at han vil orientere parlamentarikerne i Underhuset mandag om den britiske regjeringens neste skritt angående sikkerhetsloven i Hongkong.

Ifølge The Times og Daily Telegraph, som begge viser til anonyme kilder, vil det konkret dreie seg om at Storbritannia vil suspendere utleveringsavtalen som landet har med den tidligere britiske kolonien. Det kan i så fall føre til ytterligere økt spenning mellom London og Beijing.

Den britiske regjeringen har vært misfornøyd med Kinas håndtering av prodemokratiske demonstrasjoner i Hongkong. Storbritannia mener også at Kina ikke har fortalt hele sannheten om koronautbruddet.

Utenriksdepartementet i London avviste søndag å kommentere saken.

Hvis suspenderingen av utleveringsavtalen blir kunngjort mandag, vil det i så fall skje samme dag som USAs utenriksminister Mike Pompeo er på besøk i London.

Der skal Pompeo møte statsminister Boris Johnson og utenriksminister Raab. Forholdet til Kina og Hongkong ventes å være blant flere saker som de skal diskutere.

Onsdag reiser Pompeo til Danmark der han skal møte statsminister Mette Frederiksen.

