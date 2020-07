Rettssak mot Sudans eks-president

NTB utenriks

Rettssaken mot Bashir (76) og 16 medtiltalte begynner i hovedstaden Khartoum tirsdag.

Lovverket åpner for dødsstraff hvis eks-presidenten blir kjent skyldig. Blant de medtiltalte er det to tidligere visepresidenter og flere tidligere ministre og guvernører.

– Denne rettssaken vil bli en advarsel til alle som forsøker å ødelegge det grunnlovsfestede systemet, sier advokaten Moaz Hadra, som har jobbet for å få saken for retten.

Dømt for korrupsjon

Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor. I desember ble han dømt til to års frihetsberøvelse for korrupsjon.

De nåværende myndighetene i Sudan har også sagt at Bashir skal utleveres til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er den tidligere presidenten tiltalt for krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

Foreløpig er det ikke kjent når utleveringen eventuelt kan gjennomføres.

Statsminister avsatt

Alle de tiltalte i rettssaken som begynner tirsdag, anklages for å ha planlagt kuppet som brakte Bashir til makten.

Bashir og andre militære ledere avsatte i 1989 den demokratisk valgte statsministeren Sadek al-Mahdi. Også flere andre politiske ledere ble pågrepet, og nasjonalforsamlingen ble oppløst.

I forkant av rettssaken har Bashir skaffet seg hele 150 forsvarsadvokater. De argumenterer både med at saken er foreldet og at rettsprosessen er politiske motivert.

Reformer

Etter at Sudan ble uavhengig fra Storbritannia i 1956, har det vært tre statskupp i landet. Ingen er så langt blitt dømt for noen av dem.

Rettssaken mot Bashir begynner samtidig som sudanske myndigheter har gjennomført reformer av strenge islamske lovparagrafer. Ikke-muslimer har fått lov til å drikke alkohol, og pisking er avskaffet som straffemetode.

I tillegg er det ikke lenger dødsstraff for muslimer som konverterer og slutter seg til andre religioner.

Overgangsrådet som styrer Sudan, håper reformene vil bidra til større internasjonal aksept. En målsetting er å bli fjernet fra USAs liste over land som støtter terrorisme.

(©NTB)