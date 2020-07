Frifunnet for drap på eritreisk asylsøker i Israel

NTB utenriks

En israelsk soldat ble drept og ni andre personer ble såret i et palestinsk angrep på en busstasjon i byen Beersheba i oktober 2015.

29 år gamle Habtom Zerhom flyktet fra angriperen, men ble selv tatt for å være terrorist og skutt av en sikkerhetsvakt. En menneskemengde kastet seg deretter over ham og slo og sparket ham i hjel.

En amatørvideo viste hvordan eritreeren flere ganger ble sparket i hodet mens han lå på bakken.

En israelsk soldat og en fengselsansatt ledet an i overfallet og ble tiltalt for drap. Mandag ble de imidlertid frifunnet.

Domstolen i Beersheba slår i kjennelsen fast at Zerhom «ble utsatt for tøylesløs aggresjon som ikke kunne rettferdiggjøres», men mener at de to tiltalte handlet i god tro siden de antok at offeret var en terrorist.

(©NTB)