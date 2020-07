Det britiske parlamentet slipper rapport om russisk innblanding

NTB utenriks

Den 50 sider lange rapporten ble utarbeidet i fjor, men ble holdt tilbake som følge av det britiske valget i desember i fjor.

Downing Street har gjentatte ganger prøvd å dysse ned viktigheten av innholdet i rapporten, og statsminister Boris Johnson har hindret offentliggjøring i månedsvis, skriver The Guardian

Komiteen satte i gang en gransking i november 2017 som følge av bekymringer knyttet til russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Rapporten er særlig etterlengtet av Johnsons politisk motstandere, som håper på detaljer som kan avdekke russisk pengestøtte til Det konservative partiet.

Johnsons forgjenger Theresa May anklaget i sin tid Russland for å stå bak falske historier som hadde til hensikt å skape uro og svekke institusjoner i Vesten. Storbritannia har også anklaget russerne for innblanding i forbindelse med valget i fjor.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har blitt verre og verre de siste årene og forsterket seg med drapsforsøket på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Britiske myndigheter hevder Russland sto bak, noe ledelsen i Moskva benekter.

