Trump sier Biden er uskikket til å lede landet

– Han er skrudd, han er mentalt skrudd, sa Trump om tidligere visepresident Biden i et omfattende intervju med Fox News søndag.

Trump hevdet at demokraten ikke er skikket til å lede landet, og at dersom han vinner presidentvalget 3. november, så kommer han til å «ødelegge dette landet».

Trump sliter på flere fronter i møte med en kraftig spredning av koronaviruset, demonstrasjoner mot rasisme og politivold og en økonomi som er hardt rammet av pandemien.

En ny nasjonal måling fra Washington Post og ABC News gir dessuten Biden en ledelse på hele 15 prosentpoeng over Trump blant registrerte velgere.

Skatt og politi

Presidenten kom med flere ubegrunnede og høyst spekulative beskyldninger mot den tidligere visepresidenten og påsto blant annet at Biden kommer til å tredoble skattene og kutte bevilgningene til politiet.

– Religion kommer til å forsvinne, hevdet Trump og viste til at demokratiske tjenestemenn har forbudt store gudstjenester i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset.

På spørsmål om han vil godta resultatet i november, selv hvis han skulle tape, svarer Trump:

– Jeg får se. Jeg kommer ikke bare til å si ja.

Sliter på målingene

Intervjuet var tatt opp på forhånd og ble sendt på TV søndag. Ferske meningsmålinger viser at støtten til Biden er økende. Samtidig tviler velgerne i stadig større grad på Trumps håndtering av pandemien.

Under intervjuet ble Trump fortalt at Biden har en betydelig ledelse over Trump i en ny Fox-måling av velgernes syn på både håndtering av pandemien og protester.

«Falske»

Trump avfeide meningsmålingene som «falske» og sa at Det hvite hus' undersøkelser viser at han kommer til å vinne både nasjonalt og i avgjørende vippestater.

Det er særlig i delstatene i sør og i vest, der en rekke guvernører gjenåpnet næringslivet til tross for at epidemien fortsatte, at det dag for dag registreres nye høye koronatall i USA.

I Florida, Texas og California har det daglig vært rundt 10.000 nye smittetilfeller den siste tiden. Totalt har USA nå over 3,8 millioner påviste tilfeller og rundt 143.000 koronarelaterte dødsfall.

