Kravene om å dekke til munn og nese har vokst i takt med pandemien. Italia var tidlig ute, og denne uken har både Frankrike og England varslet at det innføres påbud fra neste uke, melder NRK.

I USA er synet delt, men over halvparten av landets delstater har innført regler om tildekking.

«Når du bruker maske, har du min respekt. For din maske beskytter ikke deg, den beskytter meg», sier skuespiller Morgan Freeman i en kampanje for myndigheten i New York.

