60.000 nye koronasmittede i USA

NTB utenriks

I tre dager på rad registrerte USA stadig nye rekorder for smittede, med en topp på over 77.638 fredag.

Dermed er det registrert totalt over 3,8 millioner smittede og nesten 143.000 døde av koronaviruset i USA, ifølge Worldometer.

Det er særlig i Sørstatene og i vest, der en rekke guvernører gjenåpnet sine stater til tross for at epidemien fortsatte, at det dag for dag registreres nye høye tall.

I Florida, Texas og California er det daglig rundt 10.000 nye tilfeller, mens Arizona lørdag registrerte 2.742 nye tilfeller og en rekord på 147 dødsfall.

