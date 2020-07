25 millioner iranere kan ha vært smittet av korona

NTB utenriks

Rouhani viste til en rapport fra helsedepartementet, som også spår en dobling av antall koronapasienter på Irans sykehus framover

Han sier videre at i løpet av de neste par månedene kan antall smittede i landet ha steget til mellom 30 og 35 millioner.

Iran er hardest rammet av alle land i Midtøsten, med over 270.000 bekreftede tilfeller og minst 13.979 døde. Det inkluderer 2.166 nye tilfeller og 188 nye dødsfall siste døgn.

Iranske myndigheter lettet på noen restriksjoner i vår da det verste syntes å være over.

Men nå gjeninnføres strenge tiltak fordi smittetilfellene har økt kraftig de siste ukene. Blant annet stenges kaffebarer, dyrehager og svømmebasseng i Teheran.

Før Iran meldte om sine første tilfeller i februar, drøyde myndighetene i flere dager med å innrømme at viruset var i landet.

Det åpnet for at viruset kunne spre seg uhemmet i de store menneskemassene som ble holdt for å markere årsdagen for den islamske revolusjonen, og blant velgerne til valget til nasjonalforsamling kort etter.

Dødstallet i landet er trolig langt høyere enn det som er meldt, dels på grunn av et lavt nivå av testing, og dels fordi bare dødsfall på koronaavdelinger på sykehusene blir inkludert i de offisielle tallene.

(©NTB)