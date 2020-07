Sørstatsflagg forbys i USAs forsvar

NTB utenriks

I ordren fra Pentagon fredag nevnes verken Sørstatene eller ordet «forbud», men i stedet legges det fram en liste over hvilke flagg som er lov å bruke i forsvaret.

Flagg som ble brukt av Sørstatene under borgerkrigen, er ikke blant dem. Ordlyden beskrives av tjenestemenn som en kreativ måte å forby flagget på uten å åpent trosse USAs president Donald Trump.

Trump har forsvart folks rett til å vifte med slike flagg, som for mange amerikanere er et symbol på rasisme. Sørstatene kjempet for å bevare slaveriet.

