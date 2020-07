Høyesterettsdommer Ginsburg behandles for kreft igjen

NTB utenriks

Fredag forteller Ginsburg at behandlingen så langt har lyktes i å redusere lesjoner i leveren og at hun vil fortsette å ta cellegift annenhver uke.

– Jeg har ofte sagt at jeg vil forbli et medlem av domstolen så lenge jeg kan og gi alt i jobben. Jeg er fortsatt fullt og helt i stand til å gjøre det, sier 87-åringen.

Som en av fire liberale dommere følges Ginsburgs helsetilstand tett i USA, der Trump-administrasjonen ser etter muligheter for å utnevne en ny dommer som kan vippe høyesterett i en mer konservativ retning.

Ginsburg, som ble utnevnt av Bill Clinton og har sittet i høyesterett siden 1993, har blitt behandlet for kreft fire ganger tidligere.

Høyesterettsdommere sitter til de dør eller frivillig går av med pensjon. Ginsburg har tross sin høye alder fortsatt jobben som dommer, høyst klar over at hennes avgang kan endre det juridiske landskapet i USA i lang tid.

Ginsburg var på sykehuset tidligere i uka på grunn av en mulig infeksjon.

87-åringen forteller at hun har fått cellegiftbehandling siden mai, at hun tåler behandlingen godt og er oppmuntret av de gode resultatene.

I fjor sommer ble Ginsburg behandlet for en svulst i bukspyttkjertelen, og i januar fortalte hun at hun var helt fri for kreften. I 2018 fikk hun operert bort kreftartede tumorer i lungene. I 2009 hadde hun også bukspyttkjertelkreft. Ti år tidligere ble hun behandlet for tykktarms- og endetarmskreft.

