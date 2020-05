NTB utenriks

Industriindeksen Dow Jones steg med 3,9 prosent, mens den brede S&P-indeksen steg med 3,2 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte med en oppgang på 2,4 prosent.

Det var en god dag både for flyselskaper, hoteller og andre sektorer som er blitt hardt rammet av koronapandemien. Oppgangen innenfor reisebransjen kommer samtidig med at en rekke land lemper på restriksjoner som ble innført for å bremse utbruddet.

(©NTB)