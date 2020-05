Regjeringen i Nicaragua beskyldes for å skjule omfanget av koronaen

NTB utenriks

Offisielt er det bare registrert 25 smittede og åtte koronadødsfall i det mellomamerikanske landet.

Men det fryktes at de reelle tallene er langt høyere. Epidemiologen Alvaro Ramirez sier Nicaragua er på vei inn i en fase med rask spredning av viruset.

– Vi kommer til å få en kaotisk situasjon, advarer han.

Lungelegen Carlos Quant sier det er stor mangel på koronatester og at mange pasienter med symptomer på covid-19 aldri blir testet.

– Må følge etter kistene

Opposisjonspartiene i Nasjonalkoalisjonen anklager regjeringen for å gjennomføre «ekspress-begravelser» for å skjule hvor mange som dør av covid-19. Ofre for sykdommen blir angivelig hentet i pickup-biler uten samtykke fra pårørende.

– Sørgende er nødt til å følge etter pickupene med kistene for å finne ut hvor deres kjære blir gravlagt, heter det i en uttalelse fra koalisjonen.

Også pårørende forteller om svært raske begravelser for personer som dør av uvanlige former for lungebetennelse – uten å bli testet for koronaviruset.

– Sprer løgner

Regjeringen mener på sin side at opposisjonen og mediene sprer løgner. Motivet er å fyre oppunder motstand mot regjeringen, ifølge visepresident Rosario Murillo, som også er kona til Nicaraguas mangeårige president Daniel Ortega.

I motsetning til mange andre latinamerikanske land har Nicaragua så langt innført få konkrete tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Skolene er fortsatt åpne, og fotballkamper spilles fortsatt i den nicaraguanske eliteserien.

I likhet med venstreorienterte Ortega har også Brasils sterkt høyreorienterte president Jair Bolsonaro unnlatt å innføre strenge tiltak mot viruset. Bolsonaro mener harde restriksjoner vil være ødeleggende for Brasils økonomi.

