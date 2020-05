Minst sju drept av bilbombe i Afghanistan

NTB utenriks

Det ble brukt et kjøretøy av typen Humvee i angrepet, opplyser guvernørens talsmann Wahidullah Jumazada.

– Målet var Det nasjonale sikkerhetsdirektoratets enhet i Ghazni, sier han.

I tillegg til de sju drepte ble 40 såret, opplyser han. Angrepet bekreftes også av innenriksdepartementet i Kabul og helsemyndigheter i Ghazni.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid skriver på Twitter at Taliban-bevegelsen sto bak angrepet.

Bilbomben gikk av dagen etter at president Ashraf Ghani og rivalen Abdullah Abdullah skrev under på en maktdelingsavtale for å avslutte en flere måneder lang strid etter fjorårets presidentvalg.

